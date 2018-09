FOTO: To bo rivalstvo! Že takoj spor na Kmetiji, povratniki doživeli šok

Kmetija na POP TV FOTO: Pop Tv

Težko pričakovani in dolgo napovedovani resničnostni šov Kmetija se je začel. In prvi so se vselili navadni tekmovalci.Šestim tekmovalcem je bilo po prvem nagovoru voditeljicejasno, da jih je premalo za takšno posestvo. Edini, ki je izrazil željo, da ostanejo v takšni zasedbi, je bil: »Lažje jih premagam pet in zmagam, kot pa če jih še več pride.«Ko so proti vratom Kmetije stopali že znani tekmovalci, pa prvi prebivalci niso skoparili z opisi: »Jaz še ene trenirke nisem smel prinesti, ti pa s kovčki, ko neki manekeni.«se je obregnila obv dolgi roza obleki: »Barbika prihaja na Kmetijo.«Dolžni pa jim niso ostali niti nekateri že znani tekmovalci: »Na navadne smrtnike, če tako rečem drugi skupini tekmovalcev, gledam malo zviška, ker sem že bila v resničnostnih šovih,« je pokomentiralaNajstarejši tekmovalec, ki je vajen trdega dela, pa je bil najbolj zgrožen nad nedelom Ksenije.To ga je tako zmotilo, da je celo jasno povedal, koga bi dal za dvobojevalko: »Ksenija je mestno dekle. Ona bi bolj šminko pa te stvari. Za prvo dvobojevalko bi si jo želel. Njej delo smrdi. Vse ji je v napoti.« Da je res tako, pa se je pokaže, ko je Ksenija zgrožena, da krava hodi po posestvu kmetije in bi najraje vse kar zaklala.Na Kmetijo pa so se že dan prej vselili t.i. povratniki –in. Nad Kmetijo so bili zelo navdušeni, saj so bili veseli, da je novodobna, ne pa takšne, kot so bile prejšnje, na katerih so bili.Če so bili povratniki navdušeni nad novo kmetijo, pa jih je prav kmalu na trdna tla postavila Natalija. »Za vas imam slabo novico,« je napovedala. Nato pa jim je povedala, da se bodo odselili v skrito kmetijo. Tam nimajo hrane, veliko komarjev in težko preživljajo dolgčas.