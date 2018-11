FOTO: Tako lepo hčer ima Edo

Hčerka Eva. FOTO: Planet TV

Ženo Katjo in hčer Evo je videl prvič po dobrih dveh mesecih. FOTO: Planet TV

, udeleženec šova The Biggest Loser Slovenija, je eden najbolj zagnanih in trdno odločenih, da izboljša svoje življenje. Predvsem zato, ker nanj že dolga leta prežijo takšne in drugačne preizkušnje, zaradi katerih je dobil debelejšo kožo.Pred kratkim je Edo zato, ker je shujšal največ od vseh, dobil prav posebno nagrado. Obiskali sta ga ženain hči. Edo je na svoj cilj zelo osredotočen, pravi, da pred vstopom v šov ni mogel iti zdržema 500 metrov, zdaj pa lahko prehodi več kilometrov. Dodaja, da ne potrebuje psihologov in psihiatrov, saj je bil v vojski 12 mesecev in se zna fokusirati.Ženo in hčer je videl prvič po dobrih dveh mesecih. Bil je na robu solza, ko ju je videl, vendar se je uspel zadržati. Do zdaj je izgubil 24 kilogramov, kar sta opazili tudi žena in hčerka. »Sem zelo ponosna na očija, pozitivno me je presenetil,« je v solzah povedala hči. »Iskreno sem mislila, da ne bo zdržal niti en teden glede na njegove navade v zadnjih petih letih. Tudi v očeh se mu vidi, da je drug človek.«