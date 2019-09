FOTO: Take Nade še nismo videli: iskrilo se je v avtodomu, šibila so se kolena

Nada in Marijan sta se zabavala. FOTO: Voyo.si

Kmete je na turistični kmetiji obiskal slovenski glasbenik, ki jim je popestril večer z glasbo in s kapljico rujnega . Najbolj pa se ga je razveselila gospodarica, saj je njegova velika oboževalka. »Pevec moje mladosti, na moji posesti, na moji kmetiji. Pa saj ne morem verjeti!«Ko ga je prišla pozdravit, ni mogla skriti navdušenja in takoj se je prijavila za en krog z njegovim avtodomom. Potem ga je popeljala po kmetiji in mu razkazala okolico. Skupaj sta pregledala, kako so člani družine poskrbeli za tedensko nalogo, ki so jo na koncu uspešno opravili. Za sladek zaključek je Nado zapeljal en krog z avtodomom in skupaj sta zapela njegovo znano pesem Jožica. Nada ga je v zameno zapeljala s svojim traktorjem in oba sta uživala.