Slovenski politik šokiral z izbiro oblačil

Predsednik državeredno deli zanimive utrinke s svojimi državljani. Včasih gre za politične spomine, spet drugič za trenutke iz njegovega življenja.Tokrat je objavil fotografiji, na katerih ima obute zanimive nogavice s srčki, ki so precej netipične za moške. Zraven pa je zapisal, zakaj se pri potovanjih po svetu izogiba klasičnih oblek:»Ko letim po svetu se izogibam klasičnih oblek. Nekoč, na letu za Bruselj, me je namreč nekdo po edini obleki, ki sem jo imel, nerodno polil s kavo. Bolj sebi kot njemu sem vzkliknil: “Ojoj, kaj pa zdaj?" On pa pogleda, vzdihne in otožno reče: Nič, bom pa novo kavo naročil.«Fotografija je že požela val navdušenja njegovih sledilcev in večina mu je čestitala za pogumen izbor oblačila. Nekateri so se strinjali, da je treba za potovanje izbrati udobna oblačila.