Ana je blestela. FOTO: Miro Majcen

, ki je v drugi oddaji navdušila kot, je tokrat zapela operni spektakel iz Petega elementa The Diva Dance Opera. Že ko je prejela izziv, je povedala, da se ga zelo veseli. Postala je pravo vesoljsko bitje, v maski so poskrbeli, da je bilo vse na svojem mestu.Po končanem nastopu je žirija vstala in zaploskala. Ani je uspelo odpeti eno najtežjih oper, kar jih obstaja, in stoječe ovacije so bile na mestu. Na koncu je prejela največ točk in zasedla prvo mesto.