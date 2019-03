Pustne norčije so navdihnile tudi znane Slovence, ki so se na pustno soboto našemili v najrazličnejše maske – v filmske like in fantazijska bitja, celo v domače ljubljence.VilinkaSamoroginjaSva si kaj podobni, je vprašala, ki si je obraz pobarvala tako, da bi bila podobna svoji psički Lili:Osebni trenerje takole preganjal zimo:Navdih je nekdanja miss Slovenijedobila v filmu Leon:Tudiinsta navdih dobila v filmu, in sicer v kultnem Šundu:Pustno soboto je slavil tudi