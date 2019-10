FOTO: Slovenci ponoreli: kot psa jo je privezal ob drevo

Varnostnik v akciji. FOTO: Voyo

V Kmetiji postajajo odnosi med člani družine in odpadniki vse bolj napeti. Še zadnja trohica zaupanja je izginila, potem ko so odpadniki znova izropali posestvo. Člani družine so se zato odločili za skrajne ukrepe, da bi preprečili kraje in onemogočili opravljanje skritih nalog. Žrtev pa je bila, ki je bila določena za tlako.Na posestvu sta jo pričakala glava družinein, ki je imel na sebi uniformo varnostnika. Kar je sledilo, je presenetilo nekatere člane družine. »To zame ni nobena dobrodošlica, da takole nekoga takole sprejmeš«, je bila šokiranaTilen je vzel vrv in Simono kar privezal k drevesu. »Dobro jo priveži. Veš, ona je močna. Ona nam bo drevo utrgala,« pa je bila odločna Tanja.Na družbenih omrežjih so se usuli komentarji ogorčenih gledalcev, ki so prepričani, da bi morali biti kmetje za to potezo kaznovani.