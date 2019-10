FOTO: Senidah drastično spremenila videz, mnogi kritični

Slovenska pevka, katere srbohrvaška pesem Mišići ima na youtubu od konca aprila letos že več kot 45 milijonov ogledov, je kot že večkrat spremenila svoj videz. Bila je že svetlolasa in rjavolasa z različnimi odtenki barv, vedno pa je imela dolge lase. Tokrat pa je posegla po drastični spremembi, ki je nekatere navdušila, drugi pa so nezadovoljni.Senidah, nekdanja pevka skupine Muff, si je lase ostrigla na paža. Nekateri ji zdaj laskajo, da je lepa tako z dolgimi kot tudi s kratkimi lasmi, nekateri pa se s spremembo ne morejo sprijazniti: »Iskreno, to ni to, to nisi ti.«