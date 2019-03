FOTO: Se Oriana in njen postavni Matic oddaljujeta?

FOTO: Mediaspeed

Voditeljicaje po ločitvi odnašla ljubezen in srečo s sedem let mlajšim kitaristom. Sodeč po bogatem medijskem arhivu Mediaspeed, sta se udeleževala številnih družabnih dogodkov. Na fotografijah sta bila vselej tesno objeta in nasmejana, na njuni zadnji fotografiji pa nekaj manjka ... Kam je izginil njun poprej vedno sproščeni nasmešek?V nedeljo so ju fotografi ujeli na koncertu. Ali sta bila le nerazpoložena ali pa se v njunem partnerskem odnosu kaj kuha, bo pokazal čas, a dejstvo je, da ljudje nismo zmeraj pri volji oziroma vedri in razigrani, kot je (skoraj vedno) Oriana.Ne nazadnje sta Oriana in Matic starša dve leti staremu, hkrati pa oba gradita svoji karieri. Glasbenik Matic se nemalokrat z nastopov vrne v poznih urah, zato ni tako preprosto ohranjati v partnerskem odnosu svežine, ki smo je bili pri paru vajeni na začetku njunega skupnega življenja.Se tudi vam zdi, da je njuna najnovejša fotografija (zgoraj) drugačna od preostalih?