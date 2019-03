FOTO: Šarcu spodletelo pri manekenski karieri

Nekoč radijski voditelj in imitator Marjan ŠŠarec na prireditvi revije Ona v Mestnem muzeju leta 2007. FOTO: Jure Eržen, Delo

Sinoči je revija Ona podelila nagrado Ona 365 za leto 2018. Med dvanajstimi nominirankami jo je prejela odvetnica in predavateljicaOb dogodku so se mnogi spominjali preteklih 25 let, saj je ravno toliko minilo od prve številke revije Ona.Prireditve se je udeležil tudi predsednik vlade, ki so ga v reviji leta 2007 objavili. Takrat naj bi bile modne satirične majice, ki so opozarjale na aktualne razmere v družbah. Šarec je nosil majico z napisom Za ali Proti. Kot je dejal voditelj dogodka, se v uredništvu nihče ne spominja, zakaj je Šarec nosil tako majico in bil fotografiran, zato je aktualnega predsednika vlade posredno pozval, naj pojasni, za kaj je šlo.Šarec je zbrane nagovoril in uvodoma pojasnil skrivnostne okoliščine njegove 12 let stare fotografije. Dejal je, da je Ona k sodelovanju k nagradni igri za zmagovalne majice povabila znane obraze. »Malo smo se igrali manekene, čeprav nam ni šlo,« je v svojem duhovitem slogu napis na majici pojasnil Šarec.