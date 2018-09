FOTO: Šarcu v vlado sledila tudi blondinka

Marjan Šarec in Janja Zorman Macura (skrajno desno). FOTO: Mediaspeed

je vodja kabineta predsednika vlade. Ta svetlolaska mu je na Gregorčičevo ulico sledila iz Kamnika, kjer je delovala kot vodja njegovega županskega kabineta in svetovalka za stike z javnostjo. Takrat se je je držal celo sloves 'nadžupanje'. S položaja je odšla v sredini junija, ko je medije obvestila, da se z odhodom Šarca z občine izteka tudi njeno tamkajšnje delo. »Pravijo, da tja, do koder je vredno iti, ne pelje nobena bližnjica. In res ni peljala. A pot je bila vredna vsakega koraka. Tudi zaradi vas,« je takrat zapisala, na naše nadaljnje vprašanje, kam jo bo vodila karierna pot, pa ni želela odgovoriti, čeprav je bilo mnogim jasno, da bo sledila Šarcu v državno politiko.Šarec si je izbral tudi nova predstavnika za stike z javnostjo. To sta poslala kandidatka LMŠ za poslanko, ki je pri Šarcu za odnose z javnostjo skrbela že v času njegove predsedniške kampanje, in, ki je bil pred tem urednik spletnih strani in predstavnik Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za stike z javnostjo.