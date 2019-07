FOTO: Rosvita presenetila z objavo: namesto Novigrada izbrala ...

Infarktno! Pred Gruškovjem 10-kilometrska kolona

LJUBLJANA – Napovedi o pestrem prometnem koncu tedna, ko je pričakovati zgoščen promet in zastoje, saj so se med drugim začele počitnice v delu Nemčije, se uresničujejo že v jutranjih urah. Zaradi prometne nesreče je bil oviran promet na podravski avtocesti med priključkom Zakl in Gruškovjem proti Hrvaški. Na podravski avtocesti od Jurovcev proti Gruškovju je bil zastoj dolg 10