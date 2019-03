je na facebooku objavila novico, da je s hčerkico pristala v Splošni bolnišnici Brežice.»Gledati svojega otroka, kako je bolan, je nekaj najbolj bolečega za starša. Klanjam se vsem tistim, ki leta in leta preživijo po bolnicah in ostanejo normalni.« Z zdravniško oskrbo je, kot kaže, zelo zadovoljna. »Kako malo je potrebno, da zaskrbljeno mamo pomiriš. Prijazna beseda, malo nasmeha zdravstvenega osebja in vse je lažje. Pomirjena mama, pomirjen otrok! Pika. In nekateri to res znajo!« se je zahvalila osebju brežiške bolnišnice.Držimo pesti, da bo hčerkica hitro okrevala!