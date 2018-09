FOTO: Prvi incident v Kmetiji: Ksenijo je brcnila krava

Na kmetiji. FOTO: Pop TV

Premiero Kmetije si je ogledala več kot polovica gledalcev pred televizijskimi zasloni. Njen povprečni rating je bil 15,2 odstotka.



Ksenija iz Kmetije. FOTO: Pop TV

V Kmetiji je za kar nekaj razburjenja poskrbela. Ker nima ravno najboljšega odnosa s kravami, je vsa prestrašena in histerična s svojim psom tekala po dvorišču, saj se je bala krave, ki se je sprehajala. »Mi smo zgleda isti kot krave. Najbolje, da se preselimo v hlev, spimo tam, jemo tam,« se je jezila in dodala, da po njenem noben pravi kmet ne živi s kravo.»Vse krave je treba zaklati. Zdaj imam pa res najraje na svetu meso,« pa je bil njen končni sklep, ko jo je krava brcnila v roko.se je čudila njenim izjavam in se smejala. »​Nihče ne bo klal krav. One so tu, da nam dajo mleko, da lahko jemo mlečni riž. Energijsko jih bom zaščitila,« je pristavila.Med pogovorom z dekleti je Ksenija nato hotela popraviti vtis. Želela je razložiti, da ni taka, za kakršno jo imajo.Tako je poudarila, da je bolj zaprtega tipa in da vsi mislijo, kako ima kup moških. Vsi jo sprašujejo, kdaj je nazadnje seksala.Jasno in glasno je nato povedala, da je nazadnje okusila seks pred enim letom, a da ji tega nihče ne verjame. Dodala je še: »Če ne hodim ven, kako pa naj? A naj pobiram tipe na facebooku in jih domov vozim?«