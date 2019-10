To se je ponoči dogajalo v eni izmed slovenskih osnovnih šol

DOMŽALE – V noči na ponedeljek ob 1.42 je v osnovni šoli na Kettejevi ulici v Domžalah v razredu v 1. nadstropju počila dovodna gibljiva cev za vodo. Voda je poplavila pet učilnic in hodnik. Gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale in PGD Domžale mesto so zaprli vodo in jo posesali, poroča uprava za zaščito in reševanje. Na Kettejevi ulici sta sicer dve osnovni šoli,