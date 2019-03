Srca javnosti jeosvojila kot pevka skupine Bepop, njen zaščitni znak je širok nasmeh. Ponosna mamica treh čudovitih hčera komaj čaka začetek nove sezone šova Zvezde plešejo, v katerem se bo pomerila v paru s plesnim učiteljem. Svoje plesne korake bo pokazala že to nedeljo, je pa s svojimi sledilci delila fotografijo sebe, ko je bila še najstnica in zraven zapisala: »25 let in 15 kg nazaj!«