FOTO: Posušena Mitičeva razkrila kruto realnost svoje preobrazbe

Njena nosečnost je bila najbolj varovana skrivnost, in ko je na instagramu objavila, da je postala mama, je bil marsikdo presenečen. Igralka in komedijantkaje pred dobrim letom postala mamica malemu. Izgubila je vse nosečniške kilograme in je v življenjski formi. Shujševalna kura pa ni prinesla samo prednosti. Posledice izgube teže je delila tudi s svojimi sledilci na instagramu, kjer je objavila svoj stari in novi nedrček. Razlika je očitna.»Kruta realnost: sicer vsi padajo na hrbte od moje silne shujševalne preobrazbe, mene pa je zdele vrglo na rit, ko sem našla predporodni modrc in ga tkole, za hec, postavila zraven aktualnega," je na družbenem omrežju zapisala igralka, ki jo lahko trenutno spremljate v filmu Košarkar naj bo 2 in ob tem objavila fotografijo, na kateri je zgoraj star nedrček, spodaj pa tisti, ki ga nosi zdaj. "Da mi ne boste samo fovš, moje melone/balkone/zizike/dojke/joške so tudi šle pa pa,« je še hudomušno dodala.