FOTO: Poglejte ta obraz, Luka Jezeršek je komaj dihal

Edina ekipa, kjer so kuhali trije, je razočarala. FOTO: Pop TV

Razočarani in jezni Luka Jezeršek. FOTO: Pop TV

»Jezen sem kot pes! Trije ste bili! Iz 'morske gajbe', ki je tu osnova, ste vzeli repke škampov, oklepov ni. Potem imamo lignje, ki so posotirani, sol, poper in olje. To, je to. Je še kaj drugega? Ni, jaz ne okušam. Bučka, malo začinjena in dodana. Testenine – testo, ki ste ga dobili na dražbi in ga pošteno plačali ... iz njega ste naredili testenine s smetano,« je bruhal jezo žirant v oddaji Masterchef 2019. Skoraj je pozabil dihati, tako so ga razjezili s svojim krožnikominTudini mogel skriti razočaranja in je dejal, da bi takšen krožnik s testeninami naredili še v najslabši menzi.Ekipa treh tekmovalcev si ni bila enotna, Bojan je priznal, da so bile kritike zaslužene: »Hvala bogu, da nas je Luka na***. Gor bi moral priti in vsakega okoli 'kepe'. Med top sedem smo, pa prinesemo gor testenine ...« Niti njihova sladica ni bila navdušujoča ...