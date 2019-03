FOTO: Podjetna Slovenka pokazala ritko: Pazi ti to hudo »guzico«

Senka Umek je pokazala ritko. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Počitnice so čas, ko odmislimo vsakodnevne skrbi in se prepustimo spontanemu preživljanju prostega časa. Pisali smo, da se mladoporočenca, bolj znan kot DJ Umek, in njegova žena(prej) potepata po daljni Polineziji Na svojih družbenih profilih objavljata fotografije s poročnega potovanja na otoku Bora Bora in jih eden drugemu tudi komentirata. Tako je postavna modna navdušenka Senka na instagramu objavila fotografijo svoje atraktivne postave. Na sebi je imela le brazilske kopalke, kar pomeni, da je viden precejšnji del zadnjice.Fotografijo je komentiral njen Uroš in zapisal: »Ti zdej men daješ kontro k sm jest objavu sliko zgori brez? Paz ti to hudo guzico!«Tudi Umek je delil nekaj utrinkov z rajskih medenih tednov, med drugim tudi to, kako se 'zgoraj brez' in s kozarčkom v roki predaja užitkom v bazenu.