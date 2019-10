FOTO: Po blamaži v Kmetiji se je oglasila Tanja

Morala je

Ta teden se je v resničnostnem šovu Kmetija zgodil nov »fačuzi«. Za novo popularno frazo je poskrbela 34-letna tekmovalka ki je pogovoru z enim od dvojčkov dejala , da bo odslej brez milosti. Potem ko so jo tekmovalci izbrali za prvo dvobojevalko, se je črnolaska razjezila in dvakrat ponovila: »Če pridem nazaj, bo no murphy!« Kot kaže, Tanja želela uporabiti izraz no mercy, kar po angleško pomeni brez milosti.Na družbenih omrežjih so se usuli komentarji gledalcev, ki so si zgovorno Vrhničanko dodobra privoščili. Pod komentarjem, kjer jo je (očitno) znanka pohvalila, da je »carica«, se je oglasila tudi Tanja, ki ji je odgovorila: »Veš me. Mogla sem.« Videoposnetek njenega lapsusa pa je objavila tudi na svojem profilu.Nekateri gledalci se sicer sprašujejo, kako se lahko tekmovalka oglaša na družbenih omrežjih, če pa na kmetiji ne smejo imeti telefona. Mnogi so zato prepričani, da je Tanja iz šova že izpadla (oddaja se namreč snema nekoliko vnaprej).