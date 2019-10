FOTO: Plestenjak v jok spravil mamico Mico iz Begunj

Slovenski pevec in ljubljenec ženskih srcje svojo oboževalko presenetil s koncertom v dnevni sobi. »Bilo je res fantastično, komaj sem zadržala solze sreče in veselja. Nestrpno sem čakala, da ga spoznam, zato sem ga pozdravila kar na dvorišču. Vzdušje je bilo enkratno, prišel je ves nasmejan,« je povedala oboževalkaiz Begunj na Gorenjskem, ki je bila srečna izbranka ene izmed trgovskih verig.Glasbenik je navdušil s svojim glasom, zapel kar deset svojih uspešnic, podaril nekaj svojih podpisov in se slikal z vsemi družinskimi člani. »Prišel je k nam na dom, v našo dnevno sobo, vsi smo bili neučakani, ganjeni in polni pričakovanj. Razveselil je tudi mojo družino in prijatelje, vsi skupaj smo zaplesali. Še naš malček je migal v ritmih njegovim pesmi, moja sestra pa je Janova velika oboževalka,« je dogajanje opisala mlada mamica.