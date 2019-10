FOTO: Perverzni Luka: Našeškal ga je po nagi zadnjici

FOTO: Voyo

Na domačiji je vsak dan pestro. Tekmovalci šova Kmetija imajo pred sabo vedno nove izzive. Tokrat so se moški preobleki v ženske,inpa sta se morala našemljena v dami pogajati na tržnici. Da bi dobila čim več dobrot sta ponudila oblačila, ki sta jih imela na sebi. Prodajalkapa si je zaželela malo golote. Fanta sta se slekla do spodnjic, Denis je šel celo korak dlje. Darinki je pokazal zadnjo plat, Luka pa je med tem prijel za ponev in ga našeškal po nagi zadnjici.Prodajalka je bila navdušena, Denis pa je potožil, da ga od šeškanja peče zadnjica in da mu ni prav nič prijetno. Še najbolj so se ob dogodku zabavali člani družine, ki so vse skupaj spremljali z verande.je bila nad videnim navdušena in je glasno komentirala, ostali pa so se smejali.