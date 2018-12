FOTO: Pahor v dobri družbi: snaha se je stisnila k njemu

Predsednik državesvoje sledilce že nekaj let redno obvešča o svojem življenju in čisto vsakdanjih dogodkih. Tokrat je presenetil z družinsko fotografijo na kateri so žena, sin, Pahorjeva mama in pa Lukovo dekle, torej bodoča snaha predsendika naše države. Sproščena svetlolaska se je stisnila k predsedniku in se nasmejala da ušes. Nastala je prelepa družinska fotografija. Zraven fotografije je predsednik razkril, da njegov sin v kratkem praznuje 21. rojstni dan, kar je še dodaten razlog za slavje.