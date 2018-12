FOTO: Pahor odkrito o Tanjinem skromnem značaju

Tako sta se Iryna in Matjaž soočila z zlobnimi jeziki Tako sta se Iryna in Matjaž soočila z zlobnimi jeziki

Iryna Osypenko in Matjaž Nemec sta nas z ekskluzivno izpovedjo o koncu njunega zakona in nadaljevanju prijateljstva spomnila na številne znane pare, ki so brez pretiranega pompa in pranja umazanega perila v javnosti odkorakali vsak svojo pot. Večina je našla nove ljubezni, ob tem pa skupaj z nekdanjimi ženami ali možmi odgovorno vzgajajo otroke. Poiskali smo nekaj najlepših primerov vzorne ločitve in se pozanimali, v kakšnih odnosih so danes.