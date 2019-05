FOTO: Otrok izbira dopust

V Medveji je veliko Slovencev.

Ustalil se je v kampu Medveja pri Opatiji.

Tudi do službe ali na nastop ni daleč.

Zagotovo bomo šli, samo kakšno leto še počakamo, da bo večji.

Letos so tako v začetku aprila že bili v Rovinju. Štiridnevni oddih je bil pravšnji za prvo okušanje morja, četudi le na obali, saj je bilo za kopanje seveda še prekmalu. Počitnikovanja so prilagojena malemu, pohajkujejo pa kljub temu pogosto. »Za konec tedna se radi zapeljemo kam, pogosto si vikend podaljšamo. Sploh poleti, kljub temu da smo že tako ali tako veliko na morju,« doda.ima najraje kampiranje in zadnjih devet let se je ustalil v kampu Medveja pri Opatiji. Družina ima tam počitniško prikolico, tako da prihajajo in odhajajo po mili volji. Samčy insta že prej kampirala in takšno počitnikovanje nadaljujeta tudi zdaj, ko so družina. Svoje prve morske počitnice je Taj preživel še v vozičku, lani je počitnikoval, tik preden je shodil. Letos pa bo drugače. Otrok že hodi in kot pravi Samčy, pričakuje na dopustu veliko tekanja za fantičem, ki je poln energije in zelo radoveden.Samčy se je rad potepal tudi drugod, obredel je Hrvaško, Malto, Turčijo, Tunizijo … Po nakupu prikolice pa se polenil in zadnja leta glavno poletno počitniško sezono preživi v Medveji. »Šel bi pa v Dubaj. Zagotovo bomo šli, samo kakšno leto še počakamo, da bo Taj večji. Nadvse me zanima in bi rad občutil tamkajšnje življenje in drugo. Ko bo mali večji, bomo šli z letalom,« razloži glasbenik.Ko je na lepšem, rad lenari. »Plavam, ležim na plaži, nič posebnega. Oba se veliko ukvarjava s Tajem. Veliko je tudi Slovencev, veliko se družimo, skratka, dobro se imam,« pravi. Ko je Taj prvič kampiral, sta se malo spraševala, kako bo, ampak bojazni so bile odveč.Samčy službe niti med dopustom ne da povsem na stran. »Dam se na off, kot se reče, kolikor je le mogoče. Ne glede na delo se mi zdi prav in logično, da ima človek mir, da se spočije, napolni baterije, zamenja okolje … A imam podjetje v gradbeni stroki in v gradbeništvu je težko popolnoma odklopiti. No, saj je danes tako skoraj povsod, v vseh branžah. Dvakrat na dan se slišiva z delovodjo, in nekako gre. Če je treba, za kak dan skočim v Maribor, Karmen in Taj pa ostaneta na morju.« Medvejo je za počitniško destinacijo izbral tudi zato, ker ni daleč, če je treba skočiti v Maribor ali na kakšen nastop.