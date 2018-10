FOTO: Obupana Špela Grošelj: po osmih dneh, telo odpovedalo

Slovenska pevka in voditeljicase je te dni lotila prav posebnega izziva. Skupaj z najbolj znanim kuharskim očkomin radijsko voditeljicoso se lotili hujšanja, ki se bo končalo nekje konec decembra. Takrat bodo stopili na tehtnico in opravili meritve in tako bo znan zmagovalec izziva.Grošljeva pa že osmi dan diete odpoveduje. Pravzaprav odpoveduje njeno telo, saj je na splet zapisala, da njeno telo ni narejeno za dietiranje in da je močno zbolela. Bolj natančno je zapisala tole:»Evo, kot sem rekla...moje telo NI narejeno za dietiranje. 8. dan šele in že štrajka. Namest, da bi dons trenirala...švicam od vročine. Tooop! Prov #nimamzaburek. Zbiram predloge kako bit do jutr ok, naj se najde nekdo, ki ima super hitro rešitev za to. Hvaaalaaaa!«Zraven pa je pripela fotografijo na kateri si briše nos in ne izgleda prav sijoče.