Huda nesreča na Bovškem: kolesarka obležala mrtva

BOVEC – V četrtek ob 16.02 je na poti z Mangartskega sedla proti Strmcu v občini Bovec kolesarka padla in se smrtno ponesrečila. Posredovali so gasilci PGD Bovec, reševalci nujne medicinske pomoči in pogrebna služba, poroča uprava za zaščito in reševanje. Nesreča se je zgodila, ko je državljanka Rusije vozila kolo iz smeri Mangartskega sedla proti naselju Strmec kot predzadnja