Pevka in tekmovalka v šovu Znan obraz ima svoj glassi je privoščila neslano šalo in pošteno zavedla svoje prijatelje. Na facebooku je namreč objavila fotografijo ultrazvoka, na katerem sta vidna dva otroka. Čeprav so čestitke začele deževati z vseh strani, se je izkazalo, da dva otroka ne rasteta pod njenim srcem.»Ravno, ko sem mislila, da ne morem biti v večji gužvi od vsega kar se nama dogaja to leto, se je ravno pokazalo da bo sledeče leto še bolj naporno in zasedeno! Ta dva mala angela prihajata na svet v naslednje leto in komaj čakamo da vidimo kakšno srečo in radost nama prineseta!...p.s. nimam pojma kdo so srečni starši, ampak kopiraj ta status da malo zmedeš svoje prijatelje,« je zapisala Špurej Jazbinškova.