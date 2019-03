FOTO: Neprepoznavni vremenar v studiu presenetil vse

Brane Gregorčič. FOTO: Leon Vidic, Delo

Eden najprepoznavnejših vremenoslovcev pri nasje v vremenski napovedi na prvem programu televizije Slovenija presenetil s svojo podobo.Ob spremljanju napovedi smo debelo pogledali, ko se je na malih zaslonih pojavila oseba, ki je imela glas kot Gregorčič, le njemu ni bila podobna. Seveda, pust lačnih ust je navdihnil tudi vedno šaljivo razpoloženega Gregorčiča, ki si je na pustno nedeljo nadel masko – lasuljo.Znani meteorolog se je tako pošalil na svoj račun in za trenutek postal nekdo, ki sicer ne more biti – Brane z gostimi lasmi in s čedno frizuro.