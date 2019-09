Ne boste verjeli, katera znana Slovenka je bila stevardesa

Nataša Pirc Musar. FOTO: Peter Irman

Slovenska letalska družba Adria Airways je po skoraj 60 let delovanja ustvarila nešteto zgodb in spominov. Od leta 1961 ko je bila ustanovljena kot Adria Aviopromet se je do danes večkrat preimenovala. Danes je pred novim mejnikom, ki bo, kot vse kaže, zadnji v njenem življenju.Zadnje dni so se v javnosti izpostavili številni, ki so kadar koli bili zaposleni v Adrii. Njihove besede so bile čustvene, usmerjene v lepo preteklost in grenko prihodnost. Del Adrie je bila nekoč tudi pravnica in nekdanja informacijska pooblaščenka, ki je na twitterju zapisala: »Tudi jaz sem bila kot stevardesa leta 1989 med študentskimi časi del te zgodbe. Takrat je bil naš slogan Adria Always, In danes? Hudo mi je.«Pirc Musarjeva je kot kaže polna anekdot iz svojega življenja in izbira zanimive poklice ter hobije. Če vas je morda presenetilo njeno razkritje, da je bila v preteklosti stevardesa, pa morda še neveste da je med drugim tudi državna prvakinja v bowlingu.