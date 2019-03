FOTO: Moške solze v šovu: izgubil je skoraj osem kilogramov

Modra ekipa. FOTO: Planet TV

Moške solze v šovu: izgubil je skoraj osem kilogramov. FOTO: Planet TV

Vesna prva zapušča šov. FOTO: Planet TV

V šovu The Biggest Loser Slovenija je bila prva izločilna oddaja, ki so jo tekmovalci nestrpno pričakovali.»Po eni strani komaj čakamo, da izvemo, kaj nam je uspelo narediti v enem tednu, saj so bili ti dnevi neverjetno naporni in smo se trudili po najboljših močeh. Po drugi strani pa nas je strah, kdo od nas bo moral kot prvi zapustiti šov,« so še pred oddajo povedali tekmovalci.Ob tehtanju je bilo pri tekmovalcem opaziti kar nekaj solz, in to ne le ženskih, pač pa tudi moških. Vsi so poudarjali, da je v šovu hujšanje lažje kot zunaj, saj je podpora, ki jo imajo, neprecenljiva. Da je torej skupinsko delo tisto, ki daje rezultate., ki je najtežji tekmovalec v šovu z 181,6 kilograma, je tako izgubil skoraj osem kilogramov. Potočil je nekaj solz in dodal, da je ponosen nase in da je v oddaji zaradi svojih otrok.Šov je morala zapustiti. »To je v popolnem nasprotju s tem, kar so govorili ves teden, kako so se do mene obnašali in me sprejemali,« je komentirala odločitev.