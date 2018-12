FOTO: Molkova obležala, tolaži jo Boris Cavazza

Pogovor med Mišo Molk in Borisom Cavazzo. FOTO: posnetek zaslona

Prva dama nacionalne televizijese je tik pred božičem prehladila. Na svojem facebooku profilu je zapisala, da preboleva virozo, družbo pa ji med tem delajo knjige. Ob zapisu je še potožila o ostalih težavah, ki so jo doletele: »Crknil mi je tudi en magnetek na predalu, ki zdaj široooko zija vame, pa svetilka ob postelji je tudi vzela svoj konc in obnemogla padla na tla.«Prijatelji so ji pod objavo zaželeli čimprejšnje okrevanje in dali vedeti, da bo ostale manjše težavice lahko hitro rešila. Oglasil pa se je tudi igralec, ki se popada z zahtevnimi zdravstvenimi težavami, in Molkovi zaželel vse dobro.Znana voditeljica je objavila tudi fotografije svojega stanovanja in navdušila svoje oboževalce z okusom za estetiko. Pri tem so jim v oko padle predvsem dolge in obtežene knjižne police.