FOTO: Miss Slovenije 2018 je ...

Lara Kalanj

Nika je miss Slovenskih novic

Po trnovi poti do zvezd

Nika Benotič je stara 17 let in prihaja iz Maribora. »Zanima me veliko različnih stvari, zato še vedno oblikujem, kaj želim v življenju početi, saj me zanima podjetništvo, pomoč živalim in mladim puncam, ki se same težko spopadejo s svojimi težavami, zato si želim odpreti zavetišče za živali ali center za pomoč dekletom, kamor bi se lahko zatekle v težavah.« Že peto leto se ukvarja z manekenstvom: »Na brvi se lahko pokažem v drugačni luči, se sprostim in uživam. V prostem času si rada vzamem čas zase, za družino in prijatelje, rada spoznavam nove ljudi, potujem in uživam na prostem s svojimi 13 živalmi, ki mi vedno polepšajo dan z nagajivostjo. Dan vedno zaključim z dobro knjigo, ki me popelje v svet domišljije, kjer se izgubim med sanjarjenjem.« Pravi, da ji s trmo in z entuziazmom vedno uspe priti po trnovi poti do zvezd.

Nika Benotič je postala miss Slovenskih novic. FOTO: Grega Eržen

Dobili smo novo najlepšo Slovenko, miss Slovenije 2018 je postala komaj 17-letnaZa laskavi naziv se je v finalnem izboru v delavskem domu v Trbovljah potegovalo 15 kandidatk. Zmagovalki je lento predala lanska miss, ki se je z ganljivim govorom poslovila od lente.Nova miss Slovenije bo 8. decembra v Sanji na Kitajskem sodelovala tudi v izboru za miss sveta. Prva spremljevalka je postalaje postala miss osebnosti,pa miss Nove.Med sedem superfinalistk so se sicer uvrstileinPoleg miss Slovenije pa so v Trbovljah okronali tudi novo miss Slovenskih novic, ki ste jo z glasovanjem tudi letos izbirali naši bralci. To je postala