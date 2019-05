FOTO: Miša Molk sredi parka kazala močna stegna

Voditeljica in nekdanja urednica razvedrilnega programaje bila v preteklosti pogosto v središču pozornosti zaradi svojega videza, o čemer ni nikoli s težavo govorila. Zdi se, kot da je pripravljena govoriti o resnejših kot tudi bolj lahkotnih, če že ne zasebnih temah, do katerih v javnosti nima nikakršnih predsodkov.Sodeč po njenih objavah na družbenih omrežjih, se rada spominja preteklosti in tako je zadnja objava nanesla na 70. leta, ko se je po Tivoliju sprehajala s takratnim fantom. A bolj kot njen fant je v oči padla njena postava v kratkem krilu, na kar je opozorila tudi Molkova sama: »Lasje do riti, bedra pa, kot mi je večkrat v smehu rekel oči, kot. Ja, takrat sem trenira šprint.«Eden od sledilcev je pojasnil, da je bil Šekularec eden najboljših jugoslovanskih nogometašev, ki je nase opozarjaj tudi s številnimi ekscesi. Sicer pa so se po objavi usuli številni všečki ob lepih spominih prve dame televizije.