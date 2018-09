FOTO: Maria Galuniča je zamikala zverina

Mario si je s prijateljem ogledoval jeklene lepotce. FOTO: S. N.

Legendarni ​je ljubitelj lepega in prestižnega. Tokrat ga je zamikal skandinavski dizajn. Naš fotograf je namreč Maria in njegovega prijatelja v objektiv ujel v ljubljanskem avtosalonu v nakupovalnem središču BTC, medtem ko si je ogledoval prestižne švedske lepotce.Še posebno mu je v oči padel mali beli terenec xc60, vendar se je naposled odpravil na testno vožnjo s petmetrsko zverino xc90 z vrha cenovne ponudbe. Sicer pa se Mario, ki je bil dolga leta stalni obraz razvedrilnih oddaj na nacionalki, vrača pred kamere, in sicer je v nedeljo zvodil Slovensko popevko, ki letos praznuje dvajset let od svojega drugega rojstva.Nuška se je kot voditeljica preizkusila prvič, treme pa ni imela, saj je imela ob sebi izkušenega voditeljskega mačka. »To se mi je zdel velik izziv in priložnost, da doživim popevko, ki jo imam tako rada, še z druge plati,« se je doživetja z Mariem veselila Nuška, on pa je dejal, da je glasbenica prava izbira zanj. »Ker je neizmerno delavna, profesionalna, inteligentna, odgovorna. Vse to, kar ima v sebi, bo prinesla tudi na oder popevke!«