FOTO: Kakšno presenečenje! Zmagovalca Eme skočila v zakonski jarem

in njegova izvoljenka,sta se po več kot desetletju zveze odločila za poroko. Simpatični parček se nam je najbolj vtisnil v spomin po zmagi na Emi, ko so skupaj s Kalamari zastopali našo državo v Oslu leta 2010 na Evroviziji. Potem, ko je Barbara, ki je tudi pevka pri Ansamblu Roka Žlindre, ujela šopek so ju vsi začeli spraševati, kdaj bo poroka. Prav v ta namen so z Ansamblom Roka Žlindre naredili pesem z naslovom Kaj pa vidva.Potem pa se je zgodilo poletje in mladi par se je začel vedno bolj resno pogovarjati o poroki. Odločila sta se, da se poročita na Havajih, kamor sta odšla že tretje leto zapored, poroča spetni portal Veseljak. Veselo novico pa sta oznanila na facebooku in zraven zapisala, da sta rekla DA.