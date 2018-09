FOTO: Jana Morelj presenetila na rdeči preprogi: mesec dni po porodu

Komaj mesec dni po rojstvu hčerkice Mie je simpatična radijska voditeljica Jana Morelj videti kot iz škatlice. Na rdeči preprogi se je pridružila svoji radijski ekipi in naravnost blestela. Udeležila se je Popove promenade, ki je tradicionalna prireditev medijske hiše Pro Plus. Tam so nazdravili uspehom preteklega leta in predstavili bogato programsko jesensko vsebino, ki trka na vrata njihovih televizijskih programov.



Številni znani obrazi so se v hollywoodskem slogu sprehodili po rdeči preprogi. Prireditev se je že tretje leto zapored odvijala v slikovitem in edinstvenem ambientu železniškega muzeja. Tokrat so obiskovalce zabavali izvajalci na kar petih odrih naenkrat.