FOTO: Jan s fotografijo ganil oboževalce

je z eno potezo raznežil in ganil svoje oboževalce. Slovenski pevec se je namreč fotografiral ob črno-beli fotografiji. Čeprav je poleg zapisal le »... spomini ...«, pa so oboževalci vedeli, da je pilot na fotografiji Janov pokojni oče.Dobro znano je, da je Janova mama slikarka, malo manj pa, da je bil njegov očepilot in da je imel vzdevek Mačak. Janov album Pogrešal te bom iz leta 1995, na katerem je tudi istoimenska pesem, je nastal ob izgubi očeta, ki je umrl v letalski nesreči, ko je bil Jan še otrok.»Iz teh spominov je nastala najlepša pesem,« je objavo komentirala. »Spominjam se, ko si na koncertu na Bledu povedal zgodbo in zapel pesem zanj,« pa se je spomnila. Posebej ganjena je bila, ki je tudi sama zgodaj izgubila očeta. Številni pa so opazili, da je Jan zelo podoben svojemu očetu.