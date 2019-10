FOTO: Ivjana Banić sodelavcu primazala klofuto

Nagnila se je proti Roškarju in mu eno primazala. FOTO: Instagram

Priljubljena radijska voditeljicase je znašla na vročem stolu pred svojim radijskim kolegom, ki svoje sledilce že nekaj časa zabava s posebno rubriko Roškarjeve dileme. Pred svoj objektiv je zvabil že številne znane Slovence, ki jih je postavil pred dileme. Tokrat se je lotil Ivjane in ji postavil vrsto bizarnih vprašanj. Eno izmed njih se je glasilo, ali bi imela raje namesto rok stopala ali pa bi imela raje namesto nog dlani.Ivjana je suvereno izbrala zadnje in razložila, da bi imela raje štiri dlani, da bi lahko delila klofute. V naslednjem trenutku pa je eno primazala kar Roškarju, ki je ob dogodku bruhnil v smeh. Smejala se je tudi Banićeva, in to tako močno, da so pritekle solze.