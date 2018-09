FOTO in VIDEO: Najlepša Lara (17) ima rešitev za Slovenijo

V vasico prijahala na konju

Vse moči bo usmerila v razvoj Livka

Športnica, ki želi postati odvetnica

Tudi okolico na Veliki planini je bilo treba urediti. FOTO: Grega Eržen

LJUBLJANA – Dekle z Livka nad Kobaridomje te dni polno zasedena. Kot kaže, lahko tak vsakdan pričakuje tudi v prihodnje. Postala je namreč najlepša v državi in se okitila z naslovom miss Slovenije. Simpatična in zgovorna sedemnajstletnica je v pogovoru dala vedeti, da ni le mlada in lepa, temveč tudi bistra, podjetna, iznajdljiva, komunikativna najstnica, ki se bo po koncu gimnazije vpisala na pravno fakulteto.Sokrajani Livčani so se njenega laskavega naslova vsaj toliko veselili kot ona sama in ji pripravili sprejem, kot se spodobi. V domači kraj je vkorakala zmagoslavno in pompozno – na konju, skozi špalir 250-glave množice. Ob tem je odmevala glasna glasba, vsi prisotni pa so se želeli fotografirati z najlepšo med lepimi.Dnevi (nepričakovane) slave mlade Lare niso zasanjali. Po veselici s sovaščani je bila naslednje jutro vse pozornosti deležna tudi v svojem razredu, kjer so ji ob prihodu močno zaploskali. Ne nazadnje so bile sošolke tiste, ki so Laro prijavile na tekmovanje, zato gre zmago prepisati tudi njim.Na njeni novi življenjski poti je podpira tudi ravnateljica gimnazije Tolmin, s katero se je Lara uspešno dogovorila za dokončanje četrtega letnika. Do sredine decembra, ko se bo v kitajskem obmorskem turističnem centru Sanja odvilo edino uradno, najstarejše in najbolj ugledno lepotno tekmovanje na svetu Miss World, jo namreč čaka še precej dela in priprav. Kot pravi, bo v prvi plan postavila svoj novi naziv, ki ga bo poskusila kar najbolje unovčiti – ampak ne le zase, temveč za ves kraj in vse vaščane.»Moje poslanstvo je Livek. Želim si, da bi se mu povrnila možnost za razvoj in gospodarstvo. Nekoč smo imeli aktivno smučišče, odprto šolo, zdaj pa nič od tega, vse je zamrlo. Na Livškem danes živi 250 ljudi, pred sto leti jih je bilo skoraj 800. Več kot polovica jih dela v Italiji,« je jasna Lara, ki bralcem prenaša sporočilo, da je treba podpirati Slovenijo, njeno kulturo, zgodovino in lepoto.Lara je osredotočeno dekle, kar je dokazala tudi na enem od dogodku v Stuttgartu, kjer so kandidatke za miss Slovenije udeležencem pripravile plesni nastop, ki ga je sama vodila. Ker je sredi nastopa prišlo do komunikacijskega šuma, so ostala dekleta oder zapustila, Lara pa je nastop profesionalno izpeljala do konca in požela aplavz.Znajde se tudi v vlogi pastirja. To je tudi eden njenih najlepših spominov na tekmovanje. Tekmovalke so se v vlogi pastiric urile tri dni in dve noči, Lara pa je domov odnesla pomembno sporočilo, in sicer, da je vsako delo častno. Lepotice so se povzpele tudi na Triglav, a Lari to ni povzročalo preglavic, vendarle je po duši tudi atletinja, ki zmaguje na tekmah v teku. Njen najljubši predmet je šport, a to ne pomeni, da se bo po končani gimnazije vpisala na fakulteto za šport. Ne, kot kaže, ima povsem drugačen načrt – postati odvetnica, zato se bo vpisala na pravno fakulteto v Ljubljani.Najstnica ima glavo na svojem mestu in nam nič kaj hihitavo ali sramežljivo ne odgovarja na vprašanja, potem ko je pravkar zmagala na najprestižnejšem lepotnem tekmovanju pri nas. Tako se zrelo izogne tudi vprašanju, ali ima fanta. Zanima jo le eno: kako bo pripomogla k razvoju podeželja.