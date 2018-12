FOTO in VIDEO: Ob pogledu na Ano Klašnja: Joj, tole je pa kiks

Slovenija ima talent drvi proti koncu, voditelji, predvsem voditeljice, pa so zamenjale številne prepoznavne oprave. Tokrat se je na tapeti znašla baletka, v včerajšnji oddaji oddeta v precej drzno oblačilo, ki je predvsem spodaj precej razkrivalo. Nekateri so se celo šalili, da je pozabila obleči spodnji del. Mnenja komentatorjev o tem, kako je bila videti na malih zaslonih so deljena. Nekateri pravijo, da je bila prelepa kot vedno, drugi pa, da je šlo za modni spodsljaj. Spodaj izpostavljamo nekaj naključno izbranih komentarjev (nelektorirano).»Zelo lepa ženska in tudi postavo ima dobro...zakaj potem ne bi oblekla kaj takšnega, saj gre na nek način tudi za neke vrste 'modno pisto', ljudje vedno gledajo kakšen je nekdo, kako je oblečen...in se stilisti pač malo igrajo enkrat tako drugič tako, saj ji načeloma vse paše,« pišemeni, da se zanjo to ne spodobi iz enega razloga: »Jooj, pa mama je. Grozno.«»Tole danes je pa totalen kiks,« je prepričana»Kak je pripravljena, če se je oblečt pozabila?« se šali, medtem pa Irena vztraja: »Ful lepa! Kot vedno.« Tudije mnenja, da bi ji kaj drugega bolj pristojalo: »S to obleko je pa žal zgrešila.«