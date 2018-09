FOTO: Hormoni v Baru podivjali: Jasmina ga je naskočila

Barovci so iz dneva v dan manj sramežljivi. Po vroči romanci med Laro in Žigo , ki sta med rjuhe skočila že prvo noč, smo lahko dober teden kasneje med stiskanjem pod odejo zalotili Kristiana in Teo Planet TV je sedaj objavil še posnetek, na katerem je 29-letnav postelji naskočila 24-letnega. Sledili so številni poljubi, Jasmina pa je čez kamero vrgla majico, da bi prikrila vroče igrice. Po opozorilih produkcije sta jo morala kmalu odmakniti, saj je zakrivala pogled nanju, nakar sta nadaljevala pogovore in dotikanje pod odejo.