FOTO: Hajdi pokazala svojo družino

Slovenija v minusu: celo do –13 stopinj se je spustilo

LJUBLJANA – Dnevi z okoli 20 stopinjami Celzija so se za nekaj časa poslovili. Ohladitev smo občutili že včeraj popoldne, Agencija RS za okolje (Arso) pa sporoča, da se je ponoči močno ohladilo tudi v sveže zasneženih mraziščih južne Slovenije. Tako so v Novi vasi na Blokah in v Babnem Polju izmerili –13,6 oziroma –12,9 °C. Koliko stopinj je bilo pri vas?