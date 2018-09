FOTO: Ekshibicionisti slovenskih resničnostnih šovov

Lara in Žiga pred nekaj dnevi v Baru FOTO: PLANET

Nepozabne akcije

V času, ko je vse več ljudi bolj papeških od papeža, se na slovenskih televizijah predvajajo resničnostni šovi, ob katerih lahko gledalca s slabim srcem zadene kap. Kmečke deklice se križajo, češ da niso vedele, da kaj takšnega sploh obstaja, pljuvajo strup in prežvekujejo tekmovalce, ki pred kamero pokažejo delček gole kože, tisti malce bolj ekshibicionistično naravnani pa komaj čakajo na akcijo med rjuhami, na stranišču, pod točilnim pultom ali v bazenu. In čeprav živimo v deželici, kjer so teme o spolnosti na žalost še vedno tabu, so pozornosti željni tekmovalci in tekmovalke, ki svoje komplekse zdravijo tudi s seksanjem v šovih, zaželeni oziroma brez njih si resničnostnih šovov sploh ne znamo več predstavljati.Nekatere produkcije, ki bi si rade na takšen način dvignile gledanost, tekmovalkam in tekmovalcem celo obljubljajo dodaten denar, če se prepustijo nasladi in poskrbijo za resničnostno vročico.Medtem pa strokovnjaki opozarjajo, da ob predvajanju takšnih in drugačnih formatov šovov realni svet izginja, da se ljudje spreminjajo v voajerje, ki uživajo v intimnosti drugih ljudi in se naslajajo nad njihovo nesrečo, po drugi strani tistim na drugi strani priznavajo, da je tudi to svojevrsten talent in pogum, razgaliti se pred javnostjo, prodati svojo zasebnost. In tega v slovenskih šovih v zadnjih letih ni bilo malo.Pravzaprav so se zadnje scene spolnosti na naši televiziji odvijale pred nekaj dnevi, ko sta se v kopalnici strastem predala tekmovalca letošnjega Barain. Proti koncu vselitvene zabave sta se umaknila v spalnico in se najprej začela strastno poljubljati na postelji, potem sta se pokrila čez glavo z odejo, da bi se skrila. Nato sta se prestavila v kopalnico. Vse se je dogajalo le nekaj ur po tistem, ko je 21-letna Lara v kamero trdila, da je njen edini cilj, da bi bil njen oče ponosen nanjo. Nekdanja gimnastičarka, ki rada riše in kipari, je zatrjevala tudi, da se v Baru ne bo zaljubila, saj si želi svobode. Kakor koli, 22-letni Žiga, junak posteljne akcije, je že na začetku povedal, da zna osvojiti vsako žensko, in prav to mu je že prvo noč tudi uspelo.Vse pa se je začelo pred 12 leti, v drugi sezoni Bara, kjer je marsikatero žensko oko že v predstavitvenem videu hočeš nočeš opazilo anakondo. Mladi vojak je takrat brez sramu odvrgel oblačila in skočil v potapljaško obleko in le kdo bi takrat slutil, da bo že sedmi dan v šovu postal tako nemiren.Na srečo ga je osrečila in potešila obiskovalka in stavek »Naredi, da mi pride!« se je zapisal v zgodovino slovenskih resničnostnih šovov. Očitno je nekaj na Baru, saj sta se pred tremi leti v njem strastem predala tudi Ljubljančanain. Njuna resničnostna pravljica se ni končala srečno, saj se je Ivona v Joela noro zaljubila, on pa v njo malce manj …Po posteljnih akcijah si bomo za vedno zapomnili tudi Dolenjko, zmagovalko Big Brotherja 2016, ki se je strastem redno predajala z 19 let mlajšim Primorcem, zaradi svojih nespametnih dejanj pa se je pozneje razšla s partnerjem in izgubila skrbništvo nad otrokom.V Big Brotherju je bilo vroče tudi leto prej, ko sta Štajerkain Ljubljančanseksala kar pred tekmovalci, ti pa so ob njunem sopihanju glasno navijali. No, za akcijo pa je v Kmetiji slavnih poskrbela pornesa, ki na posestvu ni molzla le krav, temveč tudi