FOTO: Planile so nad kmeta, ena podrla vse pred sabo

Kar dve sta Milanu skočili v objem. FOTO: Pop TV

Gašper se je na zmenkih sprostil. FOTO: Pop TV

Najbolj divje so bile kandidatke, ki so se borile za kmetaje tako strastno skočila v njegov objem, da je podrla napis z njegovim imenom. Očitno se obeta pravi boj za njegovo srce. Tudi na hitrem zmenku ni brzdala svojih čustev in mu je takoj povedala, da mora izbrati njo in da se mora z njo celo poročiti, s čimer ga je nekoliko prestrašila. Njemu je bila neizmerno všeč, ki se ga ni lotila tako neposredno. Skupaj sta spila kozarec rujnega in se imela lepo.Na deželi se je začelo marsikaj dogajati. Šesterica, ki je prejela dovolj pisem, se je odpravila na hitre zmenke. Pri tem so se nekateri zabavali, drugi pa bili v zadregi, se čudili in bili nekoliko živčni.jeprinesel šopek rož, kar ji je bilo zelo všeč, ga je pa zmotila njena izjava, da bo na njeni kmetiji treba delati in da bo moral biti hitrejši.jeprinesla kozarec slivove marmelade, ob čemer je pripomnil, da ne bi bilo nič narobe, če bi iz sliv skuhala še kaj bolj tekočega. Na zmenku sta celo zaplesala, da je preizkusil, kako se bosta ujela na veselicah. Andrejo in zagotovo še kakšno gledalko je zagotovo očaral s svojo sproščenostjo.