Eden najbolj znanih in priljubljenih slovenskih raperjevje v soboto kipel od ponosa. Pred oltar je popeljal čudovito nevesto. Če je ob tem njegove oboževalke stisnilo pri srcu in so pomislile, da je konec upanja in da je Challe dokončno oddan, si lahko oddahnejo.Pripadla mu je namreč čast, da je pred oltar popeljal svojo sestro.Maja in njen srčni izbranecsta se poročila v Galeriji Repenšek.