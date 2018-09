FOTO: Bralcem Novic je ta tekmovalka Bara gotovo znana

Karmen Koren. FOTO: Tomaž Ostanek

Simpatično Prekmurko, ki se je v torek med prvimi vselila v stanovanje novega šova Bar na Planet TV, očitno že dolgo vleče v svet znanih. Leta 2014 se je natakarica postavila tudi pred objektiv našega novinarja in fotografa ter razkrila svoje čare.Takrat je povedala, da je trmasta, neposredna in natančna, med politiki pa ji je bil takrat najbolj všeč. Dodala je še, da so njen fetiš lisice.Karmen je danes mamica dveh otrok in ima svojo okrepčevalnico. Pred vstopom v šov je še povedala, da ji je uspelo prepričati in spreobrniti partnerja, ki jo po novem v njenem boju za bogato nagrado podpira.