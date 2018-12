FOTO: Besni gledalci po razglasitvi finalistov: Te prime, da bi televizijo razbil 

Veronika Steiner. FOTO: Pop TV

insta si priborili nastop v finalni oddaji šova Slovenija ima talent. Tretja najboljša so bila dekleta iz plesne skupine Revolution. Tjaša je tudi edina izmed 10 nastopajočih v finalu, ki ni pevka in se bo predstavila s plesom ob drogu. Po zadnji oddaji so se spet razgreli spletni komentatorji in gledalci. Večini gre v nos, da so v finalu sami pevci in da to kljub vsemu ni le pevska oddaja:Poglejte nekaj odzivov (nelektorirano):»To sploh ni oddaja Slovenija ima Talent.... To je ocitno tekmovanje Slovenija isce pevca.... brezveze, narjen podn,« je zapisal. Razjezila se je tudi: »Miislm skos sam peuci! Kaj pa plesalci? Niste fer res niste fer! cist usakic morte peucaa zbraat eej kok te to razjezi! peucou je ze dost! Xfactor dejte pa je!!!!!!! Madonaaaa! zacnite zbirat plesalce! Isto k prejsnic k sta flipping art izpadla pa sta si zasluzla it naprej! tkole k vidm d zbirate peuce te prime da bi kr televizijo razbou!« »Šolani glasbeniki ne bi smeli nastopati na talenti, ker oni imajo že odprto pot za naprej,« je zapisalaKdo bo zmagal v finalni oddaji, bo jasno 23. decembra.