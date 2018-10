Avtomobil po trčenju strmoglavil 15 metrov globoko, umrla oče in hči

PANČEVO – V sredo okoli 14.30 je z mostu blizu Pančeva v globino padlo vozilo. V njem sta bila 47-letna Vesna R. in njen 70-letni oče Mirko. Vesna je umrla na kraju, njenega očeta pa so odpeljali v bolnišnico, a tudi njemu zdravniki niso mogli več pomagati. Le nekaj ur kasneje so sporočili, da je umrl. Kot poroča Blic, se je nesreča zgodila, ko sta trčila yugo in renault megan, v