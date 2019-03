FOTO: Andrej Šifrer praznuje: poglejte, kaj je napovedal

Andrej Šifrer s članoma skupine Siddharta Tomijem Megličem in Primožem Benkom. FOTO: Mediaspeed

Srečanja se je udeležila tudi Elza Budau. FOTO: Mediaspeed

te dni praznuje. Minilo je namreč 40 let od izdaje njegovega albuma z naslovom Moj žulj. Ob tej priložnosti je pevec pripravil srečanje z novinarji in drugimi slovenskimi glasbeniki. Poleg tega, da se je nostalgično spominjal svojih začetkov glasbene kariere, pa je na dogodku napovedal tudi izdajo CD-plošče v novih preoblekah.Lotil se je prav posebnega projekta. Pesmi s svoje prve plošče z naslovom Moj žulj je prepustil slovenskim glasbenikom, da so jih preuredili v svojem slogu.Sodelovalo je veliko znanih glasbenih imen, kot so Siddharta, Dan D, Hamo & Tribute 2 Love, Manouche, Društvo mrtvih pesnikov,in, pridružila pa sta se jim Eugene 'Hideaway' Bridges (ZDA) in reagee bend Musical Youth (UK).